Дімопулос, Андрес і Гоций засвітилися на каннській вечірці фонду Водянової
Четвер, 15 липня 2021, 11:15
Санта Дімопулос вигуляла червону сукню від Louis Vuitton на благодійний захід у Каннах, який влаштувала російська супермодель Наталія Водянова.
На вечірку Санту покликала її подруга – модель Анна Андрес, яка живе у Франції.
Як відомо, Водянова має фонд допомоги дітям і молоді "Оголені серця". Тож захід був організований задля підтримки фонду.
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Нагадаємо, також у Каннах нещодавно засвітилися Гордон із дружиною і Дорн.
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