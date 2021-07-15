Санта Дімопулос вигуляла червону сукню від Louis Vuitton на благодійний захід у Каннах, який влаштувала російська супермодель Наталія Водянова.

На вечірку Санту покликала її подруга – модель Анна Андрес, яка живе у Франції.

Як відомо, Водянова має фонд допомоги дітям і молоді "Оголені серця". Тож захід був організований задля підтримки фонду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Андрес і Дімопулос потрапили у світську хроніку Канн фото з instagram

Модель Наталія Гоций теж була на заході

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Нагадаємо, також у Каннах нещодавно засвітилися Гордон із дружиною і Дорн.