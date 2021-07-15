Дімопулос, Андрес і Гоций засвітилися на каннській вечірці фонду Водянової

Четвер, 15 липня 2021, 11:15

Санта Дімопулос вигуляла червону сукню від Louis Vuitton на благодійний захід у Каннах, який влаштувала російська супермодель Наталія Водянова.

На вечірку Санту покликала її подруга – модель Анна Андрес, яка живе у Франції.

Як відомо, Водянова має фонд допомоги дітям і молоді "Оголені серця". Тож захід був організований задля підтримки фонду.

 
Андрес і Дімопулос потрапили у світську хроніку Канн 
фото з instagram 
 
Модель Наталія Гоций теж  була на заході 
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Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

Нагадаємо, також у Каннах нещодавно засвітилися Гордон із дружиною і Дорн


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