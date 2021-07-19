"Молоді батьки" Меладзе і Джанабаєва насолодилися мокрим відпочинком. ВІДЕО
19 липня 2021, 12:10
Зіркове подружжя Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва з народженням дочки відкрили у собі блогерський і гумористичний талант.
Тепер вони знімають і викладають відео про нелегке життя "молодих батьків".
Днями Валерій і Альбіна показали, як відпочивали від батьківства, купаючись під дощем.
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А раніше вони жартували з того, як засинають всюди, де можуть.
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Нагадаємо, у квітні у Меладзе і Джанабаєвої народилася третя спільна дитина - дочка Агата.
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