"Молоді батьки" Меладзе і Джанабаєва насолодилися мокрим відпочинком. ВІДЕО

Зіркове подружжя Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва з народженням дочки відкрили у собі блогерський і гумористичний талант.

Тепер вони знімають і викладають відео про нелегке життя "молодих батьків".

Днями Валерій і Альбіна показали, як відпочивали від батьківства, купаючись під дощем.

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А раніше вони жартували з того, як засинають всюди, де можуть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Нагадаємо, у квітні у Меладзе і Джанабаєвої народилася третя спільна дитина - дочка Агата.