Джанабаєва показалася без мейкапу через два місяці після пологів

41-річна співачка Альбіна Джанабаєва, яка у квітні стала мамою втретє, вирвалася на волю і зробила селфі без мейкапу.

Саме так втомлена матуся назвала час, викроєний для себе.

"Що тут у вас, на "волі" відбувається))? Вибралася на кілька годин ........ і ...... час пішов", - написала Альбіна.

Джанабаєвій тепер не до макіяжу

До речі, раніше Валерій Меладзе з Альбіною зняли жартівливе відео про те, як вони не висипаються і втомлюються від батьківстав.

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Нагадаємо, 12-го квітня у Меладзе і Джанабаєвої народилася дочка Агата. Дівчинка стала третьою дитиною для Альбіни і шостою для Валерія.