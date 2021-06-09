Джанабаєва показалася без мейкапу через два місяці після пологів
9 червня 2021, 18:00
41-річна співачка Альбіна Джанабаєва, яка у квітні стала мамою втретє, вирвалася на волю і зробила селфі без мейкапу.
Саме так втомлена матуся назвала час, викроєний для себе.
"Що тут у вас, на "волі" відбувається))? Вибралася на кілька годин ........ і ...... час пішов", - написала Альбіна.
До речі, раніше Валерій Меладзе з Альбіною зняли жартівливе відео про те, як вони не висипаються і втомлюються від батьківстав.
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Нагадаємо, 12-го квітня у Меладзе і Джанабаєвої народилася дочка Агата. Дівчинка стала третьою дитиною для Альбіни і шостою для Валерія.
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