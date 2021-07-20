"Непристойно красива і не на дієті": 57-річна Байрак похвалилася тілом у рушнику

20 липня 2021, 11:53

Режисерка Оксана Байрак знову демонструє, що у свої 57 років цілком задоволена життям і виглядом.

Вона виклала фото, на якому виставила оголені ноги і плечі, а все інше прикрила куценьким рушником.

"Всім тим, кому кортить продовжувати цікавитися, що ж там, у цій відьми Байрак?! .. Офіційно заявляю: я, як і раніше, непристойно свіжа, красива, щаслива і, навіть не на дієті", - заявила режисерка.

 
Duck face - незмінний аксесуар Байрак

 
Байрак постійно хвалиться у мережі то ногами, то сідницями, то животом
фото з instagram

Нагадаємо, навесні Оксана з подругою відпочивали в Еміратах і постили фото в купальниках.


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