"Непристойно красива і не на дієті": 57-річна Байрак похвалилася тілом у рушнику
Вівторок, 20 липня 2021, 11:53
Режисерка Оксана Байрак знову демонструє, що у свої 57 років цілком задоволена життям і виглядом.
Вона виклала фото, на якому виставила оголені ноги і плечі, а все інше прикрила куценьким рушником.
"Всім тим, кому кортить продовжувати цікавитися, що ж там, у цій відьми Байрак?! .. Офіційно заявляю: я, як і раніше, непристойно свіжа, красива, щаслива і, навіть не на дієті", - заявила режисерка.
Нагадаємо, навесні Оксана з подругою відпочивали в Еміратах і постили фото в купальниках.
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