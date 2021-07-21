Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями показала спортивне тіло в купальнику

Дружина хореографа Влада Ями, Лілія вирішила продемонструвати підписникам, що недарма тренується у спортзалі.

Під час відпочинку в Греції наробила фото в купальнику, які виставила в Instagram.

"Ні краплі фото шопу! Невже я дарма лупашу у залі?!, - написала Лілія.

"Розкішна жінка", "дуже гаряче" - пишуть фоловери Лілі.

Палець Влада Ями зафотобомбив Лілю

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