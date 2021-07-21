Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями показала спортивне тіло в купальнику
Середа, 21 липня 2021, 10:31
Дружина хореографа Влада Ями, Лілія вирішила продемонструвати підписникам, що недарма тренується у спортзалі.
Під час відпочинку в Греції наробила фото в купальнику, які виставила в Instagram.
"Ні краплі фото шопу! Невже я дарма лупашу у залі?!, - написала Лілія.
"Розкішна жінка", "дуже гаряче" - пишуть фоловери Лілі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Дружина Влада Ями показалася в купальнику в мексиканському "раю"
Дружина Влада Ями поділилася ніжними ФОТО з ним та формулою міцних стосунків
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії