Седокова похвалилася тілом в купальнику без фільтрів і фотошопу
Середа, 5 травня 2021, 09:16
Співачка Ганна Седокова уже не перший місяць активно худне. Під наглядом свого чоловіка-спортсмена зірка змінила харчування і скинула вже 5 кілограмів.
Аня дуже задоволена результатом і не зупиняється на досягнутому. І навіть на відпочинку у Лос-Анджелесі не відходить від режиму.
У своєму Instagram Седокова показала, як виглядає в купальнику без фільтрів і фотошопу.
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