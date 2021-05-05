Седокова похвалилася тілом в купальнику без фільтрів і фотошопу

Співачка Ганна Седокова уже не перший місяць активно худне. Під наглядом свого чоловіка-спортсмена зірка змінила харчування і скинула вже 5 кілограмів.

Аня дуже задоволена результатом і не зупиняється на досягнутому. І навіть на відпочинку у Лос-Анджелесі не відходить від режиму.

У своєму Instagram Седокова показала, як виглядає в купальнику без фільтрів і фотошопу.

Аня помітно зменшилася в об'ємах

Але форми залишилися

Раніше Седокова пишалася тим, що любить смачно попоїсти та себе в будь-якій формі

А тепер вона змінила орієнтири

Як вам Аня без 5-ти кілограмів?

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