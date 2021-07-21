Бужинська потішила мережу кавуновим луком із двійнятами та дочкою в купальничку

Співачка Катерина Бужинська вважає, що справжнього літа не буває без моря, сонця та смачного кавуна.

Артистка навіть виклала фото, на якому вона разом з двійнятами Дмитриком і Катрусею в одязі із кавуновим принтом.

А ще не обійшлося без фото в купальнику. Щоправда, цього разу в бікіні позувала не сама співачка, а її 4-річна доня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)

Тут мало б бути фото Каті в купальнику :)

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