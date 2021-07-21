Бужинська потішила мережу кавуновим луком із двійнятами та дочкою в купальничку
21 липня 2021, 17:49
Співачка Катерина Бужинська вважає, що справжнього літа не буває без моря, сонця та смачного кавуна.
Артистка навіть виклала фото, на якому вона разом з двійнятами Дмитриком і Катрусею в одязі із кавуновим принтом.
А ще не обійшлося без фото в купальнику. Щоправда, цього разу в бікіні позувала не сама співачка, а її 4-річна доня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Бужинська зі сміливим декольте уявила себе художницею еротичного жанру
Бужинська в піджаку на голе тіло пояснила, як здивувати жінку
"Мої янголята": Бужинська зворушливо привітала сина і доньку з 4-річчям
Приєднуйтесь до дискусії