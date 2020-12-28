"Мої янголята": Бужинська зворушливо привітала сина і доньку з 4-річчям

Співачка Катерина Бужинська та її сім'я відсвяткували радісну подію: четвертий день народження двійнят, Дмитрика та Катрусі.

Зіркова мама поділилася фото та відео своїх іменинників у Instagram.

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Нагадаємо, парадні оксамитові вбрання діти співачки раніше вже надягали з нагоди іменин.

У Бужинської та її малечі також є піжамний фемілі-лук

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