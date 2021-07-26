Бужинська у бузковому купальнику "підкорила Грецію"
Понеділок, 26 липня 2021, 11:02
Співачка Катерина Бужинська, яка відпочиває на морі разом з чоловіком та дітьми, продовжує демонструвати яскраві пляжні вбрання.
Цього разу це бузковий фемілі-лук із принтом у лусочки.
"Грецію ми підкорили", - написала Катя в Instagram.
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Нагадаємо, Бужинській страшенно пощастило з генетикою: багатодітна матуся може навіть ласувати на ніч тортиками та не гладшати.
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