Бужинська у бузковому купальнику "підкорила Грецію"

Співачка Катерина Бужинська, яка відпочиває на морі разом з чоловіком та дітьми, продовжує демонструвати яскраві пляжні вбрання.

Цього разу це бузковий фемілі-лук із принтом у лусочки.

41-річна Катерина з чоловіком Дімітаром та молодшими дітьми, Катрусею та Дмитриком

"Грецію ми підкорили", - написала Катя в Instagram.

Русалонька!

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Нагадаємо, Бужинській страшенно пощастило з генетикою: багатодітна матуся може навіть ласувати на ніч тортиками та не гладшати.

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