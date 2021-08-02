Дружина Остапчука красиво полежала в купальнику коло води

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина Горняк традиційно святкує життя і транслює у соцмережах свій гарний настрій і позитив.

От і наприкінці вихідних вона вирішила потішити підписників собою красивою в купальнику. І показала відео, де лежить на пісочку коло морської води.

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Христина невтомно каже, що любить кожну мить життя, а свої негаразди і поганий настрій залишає поза Instagram.

Позитиву Христини можна лише позаздрити

Фото з Instagram