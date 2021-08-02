Дружина Остапчука красиво полежала в купальнику коло води

2 серпня 2021, 11:18

Дружина шоумена Володимира Остапчука,  Христина Горняк традиційно святкує життя і транслює у соцмережах свій гарний настрій і позитив.

От і наприкінці вихідних вона вирішила потішити підписників собою красивою в купальнику. І показала відео, де лежить на пісочку коло морської води.

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Публикация от kristygor (@kristygor)

Христина невтомно каже, що любить кожну мить життя, а свої негаразди і поганий настрій залишає поза Instagram.

 
А це фото з недавньої подорожі Кріс без Вови до Каппадокії 
 
Позитиву Христини можна лише позаздрити

Фото з Instagram


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