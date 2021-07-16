Жінка Остапчука попозувала в купальнику посеред "печерного" готелю

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина Горняк відпочиває з друзями у Каппадокії без чоловіка.

Як і завжди, нотаріуска ділиться враженнями в своєму Instagram і тішить підписників фотографіями себе красивої.

Кріс уже виклала кілька світлин в купальнику, а ще поділилася цікавинкою про себе, яку дізналася під час відпустки.

"Сьогодні дізналася цікаву інформацію про себе, що по дизайну людини я генератор 2/4.

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Відлюдник - опортуніст, приємно познайомитися!", - написала Христина, яку дуже важко назвати відлюдницею.

Горняк із друзями відпочивають у так званому "печерному" готелі Каппадокії

Поки Вова працює, його жінка позує

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