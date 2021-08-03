Янчук і Родрігес показали гарячий пляжний лук. ФОТО

Одна з найгарячіших спортивних пар, тенісистка Ольга Янчук та футболіст Жерсон Родрігес розбурхали мережу спільним фото.

Закохані показалися в одному зі столичних пляжних клубів. Ольга у тонесенькому купальнику притулилася до Жерсона у шортах.

Як відомо, восени у пари народився син Жерсон молодший.

Родрігес і Янчук неодружені, але вже мають спільну дитину

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