Кохані динамівців Родрігеса і Сідклея знялися разом у гламурній фотосесії

21 липня 2021, 11:45

Подруги легіонерів "Динамо" Жерсона Родрігеса та Сідклея, українська тенісистка Ольга Янчук та бразильянка Таїс попозували у гламурній фотосесії.

Обидві красуні поки що виклали лише одне спільне фото зі зйомки.

 
Таїс та Ольга Янчук - кохані динамівців Сідклея та Родрігеса

Дівчата, судячи зо всього, дружать та частенько проводять час разом.

А ще вони обидві полюбляють виставляти фото себе у купальниках і відвертих вбраннях.

 
фото glamuroff_photo
 
26-річна Ольга має сина від Родрігеса
 
Сідклей поки неодружений зі своєю подружкою
 
Жерсон і Ольга начебто теж ще не у шлюбі

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