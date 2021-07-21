Кохані динамівців Родрігеса і Сідклея знялися разом у гламурній фотосесії

Подруги легіонерів "Динамо" Жерсона Родрігеса та Сідклея, українська тенісистка Ольга Янчук та бразильянка Таїс попозували у гламурній фотосесії.

Обидві красуні поки що виклали лише одне спільне фото зі зйомки.

Таїс та Ольга Янчук - кохані динамівців Сідклея та Родрігеса

Дівчата, судячи зо всього, дружать та частенько проводять час разом.

А ще вони обидві полюбляють виставляти фото себе у купальниках і відвертих вбраннях.

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Сідклей поки неодружений зі своєю подружкою

Жерсон і Ольга начебто теж ще не у шлюбі

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