Кохані динамівців Родрігеса і Сідклея знялися разом у гламурній фотосесії
Середа, 21 липня 2021, 11:45
Подруги легіонерів "Динамо" Жерсона Родрігеса та Сідклея, українська тенісистка Ольга Янчук та бразильянка Таїс попозували у гламурній фотосесії.
Обидві красуні поки що виклали лише одне спільне фото зі зйомки.
Дівчата, судячи зо всього, дружать та частенько проводять час разом.
А ще вони обидві полюбляють виставляти фото себе у купальниках і відвертих вбраннях.
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