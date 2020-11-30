Тенісистка Янчук народила від динамівця Родрігеса
Понеділок, 30 листопада 2020, 14:45
25-річна тенісистка Ольга Янчук стала мамою вперше.
27-го листопада спортсменка народила сина 25-річному футболісту київського "Динамо" Жерсону Родрігесу.
Породілля з малюком уже вдома.
Як пишуть спортивні ЗМІ, чутки про те, що Ольга зустрічається з люксембуржцем Жерсоном, з'явилися влітку цього року.
Нагадаємо, місяць тому півзахисник національної збірної Андрій Ярмоленко став багатодітним татком.
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