Тенісистка Янчук народила від динамівця Родрігеса

Понеділок, 30 листопада 2020, 14:45

25-річна тенісистка Ольга Янчук стала мамою вперше.

27-го листопада спортсменка народила сина 25-річному футболісту київського "Динамо" Жерсону Родрігесу.

Породілля з малюком уже вдома.

 
Родрігес сам забирав сина та його маму з пологового. Заради цього футболіст прилетів в Київ з Люксембурга, де перебував на самоізоляції через коронавірус
 
У Ольги таке саме тату на грудях, як в Ірини Морозюк 
 
Родрігес тепер тата двох хлопчиків. Його первістку уже 2 роки

Як пишуть спортивні ЗМІ, чутки про те, що Ольга зустрічається з люксембуржцем Жерсоном, з'явилися влітку цього року.

 

Востаннє Янчук виходила на корт у вересні минулого року. За час виступів українка виграла 15 титулів ITF (4 - в парному розряді) і піднімалася на 213 позицію в рейтингу WTA. На даний момент вона посідає 704 місце

 
Жерсон ще той мачо
 
Фото себе вагітної ОЛьга не викладала у мережі 
 
Зате хизувалася тілом у купльнику 
 

Нагадаємо, місяць тому півзахисник національної збірної Андрій Ярмоленко став багатодітним татком. 


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