Трінчер із м’язистим бойфрендом влаштувала на камеру пестощі з язиками

Актриса і співачка Анна Трінчер разом зі своїм бойфрендом-блогером Олександром Волошиним відпочивають у Туреччині і тішать свою аудиторію веселим контентом.

Зокрема, Аня у леопарді та Сашко з оголеними м’язами пообіймалися на камеру і показали пестощі з висолопленими язиками.

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Нагадаємо, нещодавно Трінчер хвалилася схудненням і показувала, як виглядала в купальнику раніше.