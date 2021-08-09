Трінчер із м’язистим бойфрендом влаштувала на камеру пестощі з язиками
Понеділок, 9 серпня 2021, 17:30
Актриса і співачка Анна Трінчер разом зі своїм бойфрендом-блогером Олександром Волошиним відпочивають у Туреччині і тішать свою аудиторію веселим контентом.
Зокрема, Аня у леопарді та Сашко з оголеними м’язами пообіймалися на камеру і показали пестощі з висолопленими язиками.
Нагадаємо, нещодавно Трінчер хвалилася схудненням і показувала, як виглядала в купальнику раніше.
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