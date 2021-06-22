Трінчер показала, як виглядала в купальнику до схуднення на 7 кіло

19-річна актриса і співачка Анна Трінчер пішла на сміливий крок. Дівчина показала, як виглядала в купальнику торік, коли важила на 7 кілограмів більше.

Вона виклала фото, які, думала, ніколи не покаже загалу.

Що ж до схуднення, то головний секрет Аніної дієти - формування правильних звичок харчування.

Зараз актриса на 7 кіло менша

Здається, Аня трохи перебільшує

Ліворуч актриса хіба що більш юна. А от різниця у вазі майже непомітна

А так Трінчер виглядає нині

Тепер вона показує тіло із задоволенням

Нагадаємо, у травні на премії YUNA Аня Трінчер мала один із найпомітніших образів на червоній доріжці.