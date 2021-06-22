Трінчер показала, як виглядала в купальнику до схуднення на 7 кіло

22 червня 2021, 13:54

19-річна актриса і співачка Анна Трінчер пішла на сміливий крок. Дівчина показала, як виглядала в купальнику торік, коли важила на 7 кілограмів більше.

Вона виклала фото, які, думала, ніколи не покаже загалу.

Що ж до схуднення, то головний секрет Аніної дієти - формування правильних звичок харчування.

 
Зараз актриса на 7 кіло менша

 
Здається, Аня трохи перебільшує
 
Ліворуч актриса хіба що більш юна. А от різниця у вазі майже непомітна
 
А так Трінчер виглядає нині
 
Тепер вона показує тіло із задоволенням

Нагадаємо, у травні на премії YUNA Аня Трінчер мала один із найпомітніших образів на червоній доріжці.


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