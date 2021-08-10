"Ідеальна людина" Андрес посвітила на камеру тілом в купальнику
10 серпня 2021, 17:46
Модель Анна Андрес лише 5 місяців тому стала мамою вперше, але вже повністю відновила форму і хизується розкішним тілом у своєму Instagram.
Днями вона позувала на камеру в монокіні та на шпильках, а відео бекстейджу виклала в мережу.
"Аня, ти ідеальна людина", - написала у коментарях подруга Анни, Санта Дімопулос.
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Також Андрес іноді показує свої тренування, серед яких є теніс та йога.
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Як відомо, Андрес живе у Каннах разом зі своїм чоловіком-французом та маленьким синочком.
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