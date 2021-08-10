"Ідеальна людина" Андрес посвітила на камеру тілом в купальнику

Модель Анна Андрес лише 5 місяців тому стала мамою вперше, але вже повністю відновила форму і хизується розкішним тілом у своєму Instagram.

Днями вона позувала на камеру в монокіні та на шпильках, а відео бекстейджу виклала в мережу.

"Аня, ти ідеальна людина", - написала у коментарях подруга Анни, Санта Дімопулос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

Також Андрес іноді показує свої тренування, серед яких є теніс та йога.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

Як відомо, Андрес живе у Каннах разом зі своїм чоловіком-французом та маленьким синочком.