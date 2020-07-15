26-річна модель Андрес у Каннах "камерно" вийшла заміж за француза. ФОТО

Модель Анна Андрес стала заміжньою жінкою: 26-річна красуня вийшла заміж за французького підприємця Давида Барокаса.

Планам голуб'ят дещо завадила пандемія коронавірусу, але красиве камерне свято вони собі все ж влаштували. Офіційна церемонія одруження відбулася в Каннах, причому провів її сам мер.

Анна Андрес вийшла заміж на Лазурному узбережжі фото з сайту Vogue.ua

"Провести весільну церемонію ми планували в перших числах травня на півдні Франції, а підготовку до неї почали ще в грудні минулого року. Проте обставини виявилися сильнішими, і довелося внести корективи в дати та формат торжества, але вони все одно не завадили нам скріпити стосунки обітницею кохання та вірності", - поділилася Анна з українським Vogue.

Кралечка стала дружиною французького підприємця

"Велике та шумне весілля ми святкуватимемо в наступному році, щоби з усього світу змогли приїхати наші численні друзі та, звісно, родина", - додала вона.

Наразі ж молодятам довелося обмежитися камерним форматом у вигляді ланчу в 5-зірковому готелі Hôtel Du Cap-Eden-Roc.

Пара планувала зіграти бучне весілля в травні на півдні Франції. Але не так сталося, як гадалося

Аннине пишне весільне плаття від Elie Saab чекатиме свого часу. На церемонію ж вона надягла достатньо стримане вбрання від іншого кутюрного бренду, Gyunel Couture. Обручка Андрес - від бренду Edouard Nahum.

По-справжньому Анна та Давид святкуватимуть уже в наступному році

Судячи з Instagram Анни, нині молодята релаксують у Портофіно.

Новоспечені молодята фото з instagram андрес

Нагадаємо, в 2014-му році Андрес мала шанс поборотися за корону "Міс Всесвіт", але відмовилася - через "складні особисті обставини". Тоді вона, відповідно, позбавила себе й титулу "Міс Україна Всесвіт-2014".