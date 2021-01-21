Модель Анна Андрес уперше стала мамою
21 січня 2021, 17:25
Українська модель Анна Андрес народила первістка від свого чоловіка, французького бізнесмена Давида Барокаса. Син подружжя з'явився на світ 20-го січня.
Радісною новиною породілля поділилася в Instagram та показала перші фото малюка.
"Учора був складний, але найщасливіший день. Ласкаво просимо, мій маленький мужчина", - написала 27-річна Аня.
Нагадаємо, Андрес вийшла за Барокаса влітку. Через пандемію парі довелося обмежитися скромною церемонією, а пишне весілля вони планують зіграти в цьому році.
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