Федишин посвітила засмаглим пресом та ніжками у Болгарії

Співачка Ірина Федишин викроїла час у своєму щільному графіку для невеличкої відпустки з родиною.

У своєму Instagram вона вже поділилася враженням та фото себе засмаглої у топіку і шортиках.

"Думала, що цього літа вже не побуваю на морі. Але з’явилося вільне віконечко і довго не думаючи, ми зібрали речі, сіли в авто і поїхали так, щоб не дуже далеко і зручно з дітками", - написала Федишин.

Федишин вирвалася на відпочинок

"Розглядали Хорватію, але нашим великим бусиком по горах і вузьких вуличках не дуже зручно. У Чорногорію потрібно летіти. А обирати путівку і підбирати дні вильоту з Києва не було часу. Туреччина горить, а Греція далеко на авто. Нам хотілося просто сімейного відпочинку. Тому ми взяли батьків, сіли в авто і поїхали у Болгарію", - пояснила Ірина.

Фото в купальнику поки не було, але пресом Іра вже похвалилася

"Сонячна країна, тепле море, смачна їжа, приємні ціни. Заряджаємося позитивними емоціями та кайфуємо від часу проведеного разом! А це так круто - відпочивати з найріднішими 🔥❤", - поділилася вона.

Нагадаємо, нещодавно Федишин із чоловіком знялися у романтичному весільному відео.