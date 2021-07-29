"Так ніхто ще не кохав": Федишин із чоловіком знялися в романтичному весільному ВІДЕО
Четвер, 29 липня 2021, 16:28
Співачка Ірина Федишин та її чоловік-продюсер Віталій Човник відзначили 15-річчя свого шлюбу в надзвичайно красивий спосіб.
Подружжя, а також двійко їхніх синів знялися в чорно-білому весільному lyric video на композицію "Не кохав".
"29.07. ми з Віталієм повінчалися. Цю пісню написали разом. Ми дякуємо Господу що маємо один одного", - поділилася артистка.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, свого часу Федишин дала поради, як надихнути чоловіка та розбудити в собі жінку.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Узагалі не змінилася: 34-річна Федишин зачарувала ФОТО зі свого шкільного випускного
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії