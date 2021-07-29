"Так ніхто ще не кохав": Федишин із чоловіком знялися в романтичному весільному ВІДЕО

Співачка Ірина Федишин та її чоловік-продюсер Віталій Човник відзначили 15-річчя свого шлюбу в надзвичайно красивий спосіб.

Подружжя, а також двійко їхніх синів знялися в чорно-білому весільному lyric video на композицію "Не кохав".

Ірина та Віталій 15 років тому створили сім'ю

"29.07. ми з Віталієм повінчалися. Цю пісню написали разом. Ми дякуємо Господу що маємо один одного", - поділилася артистка.

Із нагоди річниці пара зняла весільне відео

Віталій теж заспівав разом із коханою

Бажаємо ще багато-багато прекрасних років разом!

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Нагадаємо, свого часу Федишин дала поради, як надихнути чоловіка та розбудити в собі жінку.

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