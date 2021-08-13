"На рік красивіша" Бужинська з апетитним декольте привітала себе з 42-річчям

13-го серпня співачці Катерині Бужинській виповнилося 42 роки.

Свій день народження артистка зустріла у Батумі, з фруктами і шампанським, у яскравому вбранні та настрої.

В Instagram Катя привітала себе зі святом і заявила, що стала на рік красивішою, мудрішою і щасливішою. А ще подякувала усім, хто поруч.

Бужинська і для свого дня народження підготувала яскравий пляжний лук

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Нагадаємо, нещодавно Катя з родиною відпочивала у Греції, де вигулювала різноманінті фемілі луки.