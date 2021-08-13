Карпа в купальнику похвалилася ямочками на улюбленій ср*ці

Письменниця і співачка Ірена Карпа продовжує мотивувати жінок любити своє тіло будь-яким.

Зірка запостила фото себе з целюлітом, який вона ніжно назвала "ямочками" на сраці.

При цьому Ірена зібрала ледь не усі українські прислів’я, де фігурує слово срака, та закликала любити цю свою частину тіла.

"У кого не склалося з ямочками на щічках - у тих ямочки на великій сраці. І це прекрасно. Бо, як каже мудрий український народ, жінка без сраки - як село без церкви", - написала Карпа.

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Нагадаємо, нещодавно Карпа вчила, як змусити свого чоловіка нормально вас фоткати на пляжі.