"Ветеранка" оголень Карпа про свої фотосесії ню: Не шкодую ані разу

Письменниця та культурна дипломатка Ірена Карпа вирішила поділитися досвідом оголення перед камерою, якого в неї накопилося доволі багато.

Співачка навіть назвала себе ветеранкою цією делікатної справи та присвятила їй пост у своєму Instagram.

"От ви мене питаєте: як це воно, фоткатися ню? Голяка по-нашому. Що ж, як ветеран цього діла з досвідом обкладинок плей-боїв-пентхаусів-ефнйчемів і незліченних приватних фотосетів, спробую зібрати вам кілька лайф-хаків", - почала Ірена.

"Головне – приймати себе. Не виходить до кінця приймати – фотошоп і його родичі вам в помощь. Ми всі давно вже використовуємо маски в сторіз замість фарбуватися, і ні для кого це не секрет: будь-який ранковий запухон правильним фільтром маскується", - зауважила письменниця.

Якщо ви ще не повністю себе прийняли, то завжди можна щось підфотошопити - вважає Карпа

"Тут особливо хочеться для підлітків та інших морально нестійких осіб наголосити: майже У ВСІХ є целюліт на сраці і складки на животі, якщо його зігнути. Немає складок, якщо лягти на спину (ггг). У Франції на рекламних плакатах у метро, де ідеальне стегно моделі заввишки з двох дядьків, так і пишуть: "застосовано фотошоп". Ну, щоби середньостатистична тьотя зітхнула так із полегшенням, і погладила свій рідний цілик: фух, нормально з нами все", - наголосила вона.

"Знати, нафіга воно тобі потрібно. Може, ти модель за грубі гроші? Може, з дитинства мріяла про обкладинку Плей Бой? Може, чуваку на 8 березня приємно зробити хоч? Чи може собі в старості, коли переглядатимеш старі альбоми з правнуками на колінах: оно, диви, яка баба у тебе була хот чіка, а ти от пиріжок з капустою ніяк не доїси!".

Ірена завжди була розкута і без упереджень

"Ти обожнюєш фотографа чи фотографиню (мені от значно комфортніше з жінками працювати) і мрієте мати роботу її авторства. З тобою в головній ролі. І фотограф вам каже: "Я тебе бачу так!" Переконайся, що фотограф не маніяк і спокійно фоткайся. Повішаєш в спальні потім чи у вітальні, буде що родичам на Паску показати", - пожартувала Карпа.

"Ти любиш людське тіло в принципі. І визнаєш його красу в будь-якому віці. І знаєш, що краса починається з тебе. Тобі дуже сцикотно наважитися. І знаєш, що якщо наважишся, то будеш почуватися дуже круто, бо перемогла свій страх", - перелічила Ірена.

До речі, якось Ірена писала, що не любить носити бюстгальтер

"Напевно, у мене всі ці причини були присутні в різний час. Не шкодую ані разу, бо пробую в житті все, що не шкодить іншим людям", - підсумувала вона.

Нагадаємо, нещодавно Карпі виповнилося 40 років, і з цієї нагоди вона теж оголилася.

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