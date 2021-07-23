Ірена Карпа: Як змусити свого мужика нормально фоткати вас на пляжі. Інструкція+ФОТО

Співачці, письменниці та культурній дипломатці Ірені Карпі, як і багатьом жінкам, знайома така проблема як нездатність чоловіків красиво фотографувати свою половинку.

Детальну інструкцію, "як змусити свого мужика нормально вас фоткати на пляжі", а також світлини в купальнику 40-річна зірка запостила у Instagram.

Такі фото дістаються Карпі дуже непросто фото з instagram карпи

"1. Зловити мужика. 2. Нити, шо ви єдина баба без пляжних фото в інстаграмі. 3. Вибрати зі 150 фото, які він зробив, нуль фото. 4. Сказати погрозливо, що красота в глазах смотрящого, і якшо він вас бачить пузатою, трипідборочною і коротконогою, все вам про нього ясно. 5. Надутися. 6. Здутися. В сенсі, втягнути живіт і випучити дзен на наступні 150 фото", - порадила Карпа.

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"7. Забрати фотік з його трясущихся рук. 8. Сказати "а ти уявляєш, як живеться інстахазбендам?!" 9. Найти режим "селфі" і зробити нормальне фото. 10. Налити чоловікові просеко - жалко все-таки, хай ще живе😉 Пс: правда жизні - на двох останніх фото каруселі 😩", - підсумувала вона.

"Правда жизні"

Негайно просеко цьому мсьє!

Нагадаємо, нинішній чоловік Карпи - нащадок Віктора Гюго, Людовик Требюше, якого письменниця зве коротенько, Луї. Він підкорив Ірену тим, що зіграв їй Шопена голяка.

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