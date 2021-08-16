Oh, baby: Горбунов влаштував вагітній Осадчій свято майбутнього малюка
Понеділок, 16 серпня 2021, 13:00
Телеведучий Юрій Горбунов влаштував свято-сюрприз для своєї вагітної дружини Катерина Осадчої, яка з сином Іваном повернулася з відпочинку в Туреччині.
На прикрашеному кульками і квітами дворі зібралися близькі друзі пари з нагоди майбутнього малюка, якого незабаром має народити Катя.
Потап і Настя Каменських, Аня Андрійчук, Соня Плакидюк та інші вітали Юру з Катериною і насолоджувалися чудовим днем коло басейну.
Фотографіями себе красивої Осадча поділилася в Instagram.
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