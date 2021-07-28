"Солена русалка" Осадча в Туреччині засвітила вагітний животик на тлі хвиль

Середа, 28 липня 2021, 10:58

Телеведуча Катерина Осадча в очікування народження третьої дитинки вирішила не гаяти часу та насолодитися літом і морем. Із чоловіком Юрієм Горбуновим та середнім сином Іванком полетіла до Туреччини.

"Впіймав русалку! Поцілував! Солена", - похвалився Юрій у  Instagram.

 
Горбунов та його вагітна русалонька

"Вагітність взимку легша не тільки тим, що немає спеки, а ще й тим, що навколо немає роздягнутих людей з таліями", - поділилася Катя.

 
Осадча гайнула в відпустку до Туреччини
 

Нагадаємо, стать майбутнього малюка Осадча з Горбуновим поки не розголошують.

 
4-річний Іван уже скоро стане старшим братом
 
"Відважна четвірка шпацірує по пляжу!!", - написав Горбунов

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова 

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