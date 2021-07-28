"Солена русалка" Осадча в Туреччині засвітила вагітний животик на тлі хвиль
28 липня 2021, 10:58
Телеведуча Катерина Осадча в очікування народження третьої дитинки вирішила не гаяти часу та насолодитися літом і морем. Із чоловіком Юрієм Горбуновим та середнім сином Іванком полетіла до Туреччини.
"Впіймав русалку! Поцілував! Солена", - похвалився Юрій у Instagram.
"Вагітність взимку легша не тільки тим, що немає спеки, а ще й тим, що навколо немає роздягнутих людей з таліями", - поділилася Катя.
Нагадаємо, стать майбутнього малюка Осадча з Горбуновим поки не розголошують.
Фото з Instagram Осадчої та Горбунова
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Осадча замилувала ніжним селфі без мейкапу. ФОТО
Приєднуйтесь до дискусії