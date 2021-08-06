"Мамине щастя": вагітна Осадча замилувала фото з синочком у басейні
П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:17
Телеведуча Катерина Осадча, яка, мабуть, проводить свою останню в статусі небагатодітної мами відпустку в Туреччині, демонструє пляжні вагітні луки в мережі.
Як пожартувала зірка, у неї навіть з'явилася нова навичка - позувати так, щоби, попри чималий животик, проглядалася талія.
А ще Катя поділилася ніжним фото з 4-річним сином Іваном.
"Мамине щастя :) так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - зізналася вона.
Нагадаємо, старший син Осадчої, 18-річний Ілля цьогоріч уже закінчив школу.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Горохи та фуксія: вагітна Осадча в Туреччині вигуляла ефектні луки. ФОТО
Зіркові сусіди: у мережі показали маєтки Осадчої з Горбуновим та Потапа і Каменських
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії