"Мамине щастя": вагітна Осадча замилувала фото з синочком у басейні

Телеведуча Катерина Осадча, яка, мабуть, проводить свою останню в статусі небагатодітної мами відпустку в Туреччині, демонструє пляжні вагітні луки в мережі.

Як пожартувала зірка, у неї навіть з'явилася нова навичка - позувати так, щоби, попри чималий животик, проглядалася талія.

А ще Катя поділилася ніжним фото з 4-річним сином Іваном.

4-річний Іванко вже скоро стане старшим братом фото з instagram осадчої

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"Мамине щастя :) так швидко росте, скоро мама буде не дуже потрібна, треба ловити моменти", - зізналася вона.

Катя насолоджується відпочинком із сином у Туреччині

Цікаво, хлопчика чи дівчинку телеведуча народить Юрію Горбунову?

Нагадаємо, старший син Осадчої, 18-річний Ілля цьогоріч уже закінчив школу.

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