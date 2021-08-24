Осадча зворушливо привітала свого коханого Юру з 51-річчям
Вівторок, 24 серпня 2021, 10:07
У день, коли вся країна святкує 30-річчя Незалежності, телеведуча Катерина Осадча відзначає ще й день народження коханого чоловіка Юрія Горбунова.
Батькові двох синів виповнився 51 рік, і дружина присвятила йому зворушливий пост у Instagram.
Катя назвала Юрія чоловіком, якого тільки може намріяти собі жінка, і виклала кілька фото з ним.
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Нагадаємо, 19-го серпня в Осадчої і Горбунова народився другий син, ім'я якого ще не оголосили.
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