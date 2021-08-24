Осадча зворушливо привітала свого коханого Юру з 51-річчям

У день, коли вся країна святкує 30-річчя Незалежності, телеведуча Катерина Осадча відзначає ще й день народження коханого чоловіка Юрія Горбунова.

Батькові двох синів виповнився 51 рік, і дружина присвятила йому зворушливий пост у Instagram.

Катя назвала Юрія чоловіком, якого тільки може намріяти собі жінка, і виклала кілька фото з ним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Нагадаємо, 19-го серпня в Осадчої і Горбунова народився другий син, ім'я якого ще не оголосили.