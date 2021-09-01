"Останні краплі літа": Андрес посвітила тілом у звабливому купальнику. ФОТО

Модель Анна Андрес, яка у січні стала мамою первістка та за лічені тижні повернулася в свою "довагітну" форму, перед настанням осені встигла наробити гарних фото в купальнику.

Андрес проводжала серпень та віталася з вереснем фотосесією в купальнику фото з instagram андрес

"Останні краплі літа", - підписала молодиця серію світлин.

Красуня лишу в січні народила сина

Реклама:

Нагадаємо, 27-річна Аня займається кардіо натщесерце 4-5 разів на тиждень, п'є багато води та їсть корисну їжу, хоча зі зривів теж трагедії не робить.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Модель Андрес похизувалася тілом у різноманітних купальниках