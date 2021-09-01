"Останні краплі літа": Андрес посвітила тілом у звабливому купальнику. ФОТО

1 вересня 2021, 18:02

Модель Анна Андрес, яка у січні стала мамою первістка та за лічені тижні повернулася в свою "довагітну" форму, перед настанням осені встигла наробити гарних фото в купальнику.

 
Андрес проводжала серпень та віталася з вереснем фотосесією в купальнику
фото з instagram андрес

"Останні краплі літа", - підписала молодиця серію світлин.

 
Красуня лишу в січні народила сина

 
 
 
 

Нагадаємо, 27-річна Аня займається кардіо натщесерце 4-5 разів на тиждень, п'є багато води та їсть корисну їжу, хоча зі зривів теж трагедії не робить.

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