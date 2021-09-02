Гвоздьова в купальнику показала свої мокрі розваги. ВІДЕО

Хореографка Ілона Гвоздьова продемонстувала струнку фігурку в купальнику на відео, знятому на згадку про цьогорічний літній відпочинок.

Це, мабуть, найулюбленіший купальник Ілони: в ньому вона найчастіше показується в мережі

Вона поділилася роликом у своєму Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Нагадаємо, нещодавно хейтери взялися дорікати Гвоздьовій тим, що в неї маленькі груди. Але зірка знайшла, що відповісти "заздрісним, пригнобленим та озлобленим жінкам".

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