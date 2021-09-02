Гвоздьова в купальнику показала свої мокрі розваги. ВІДЕО

2 вересня 2021, 12:59

Хореографка Ілона Гвоздьова продемонстувала струнку фігурку в купальнику на відео, знятому на згадку про цьогорічний літній відпочинок.

 
Це, мабуть, найулюбленіший купальник Ілони: в ньому вона найчастіше показується в мережі

Вона поділилася роликом у своєму Instagram.

 
33-річна хореографка минулої осені народила другу дитину

Нагадаємо, нещодавно хейтери взялися дорікати Гвоздьовій тим, що в неї маленькі груди. Але зірка знайшла, що відповісти "заздрісним, пригнобленим та озлобленим жінкам".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Гвоздьова про конфлікт із Остапчуком: Переконувала милого, щоби він не бив пику Володі


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів