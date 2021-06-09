"Який кайф, коли нема цицьок?": Гвоздьова в купальнику відповіла на атаку хейтерок

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка зараз відпочиває у Туреччині, отримала хвилю хейту в мережі через свої - як декому здалося - замалі груди.

Зірка мовчати не стала та адресувала "заздрісним, пригнобленим та озлобленим жінкам" допис у Instagram.

"Де цицьки? Який кайф, коли нема цицьок? Одна арматура... Де цицьки, жах!!! Народила, а цицьки більшими не стали! Цицьки забула в готелі!", - процитувала Ілона "милі" коментарі, які отримує.

Ілону в мережі спробували захейтити через "відсутність" грудей фото з instagram гвоздьової

"Так, у мене невеликі груди, зауважте, саме груди, а не цицьки, по-друге, я все життя займаюся спортом, і навантаження, м'яко кажучи, позначаються на тілі, по-третє, я - мама двох прекрасних дітей, кохана дружина та по житті реалізована та задоволена жінка. Я не прагну бути черговою інстабарбі в рамках якось формату", - наголосила хореографка.

Ілона підкреслила, що найголовніше для неї те, що після двох дітей вона має "охерєнне тіло", у свої 32 виглядає на 25 та знає, як зробити свого чоловіка щасливим. Жінка любить своє тіло та пишається ним, а тим, кому це не до вподоби, радить іти "нахєр".

Гвоздьова відмовляється бути "черговою інстабарбі"

Гвоздьова додала, що такі коментарі її не зачіпають, але засмучують. Адже їх пишуть жінки та дівчата, котрі мають дітей або колись матимуть.

"Страшно те, що в нашій країні так багато заздрісних, пригноблених та озлоблених жінок, котрі не мають навіть наймінімальнішого виховання, і шкода, що їхні батьки не змогли їм прищепити такі правильні звички та розвинути в них якості, які би характеризували їх як повноцінних, дорослих, адекватних, упевнених та реалізованих по житті людей, а головне, щасливих", - зазначила зірка.

"На питання: "Де ваші цицьки?" хочеться запитати: "Де ваші мізки?", - підсумувала Ілона.

Нагадаємо, Гвоздьова вже не вперше дає відсіч хейтерам. Рік тому жінку цькували за те, що, перебуваючи на чималому терміні вагітності, вона наважилася взяти участь у "Танцях з зірками".

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