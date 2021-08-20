Гвоздьова про конфлікт із Остапчуком: Переконувала милого, щоби він не бив пику Володі

Хореографка Ілона Гвоздьова розповіла, чому її стосунки з шоуменом Володимиром Остапчуком, із яким вони танцювали в парі в шостому сезоні "Танців з зірками", важко назвати дружніми. Ба більше, чоловік Ілони навіть подумував "набити пику" її партнерові.

На думку Гвоздьової, своєю поведінкою Остапчук завдав шкоди її репутації.

Про це хореографка розповіла в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Виявляється, за лаштунками "Танців з зірками" Ілона з Вовою одне одному так не всміхалися фото з instagram остапчука

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Як пояснила Ілона, коли під час "телетанців" Вова публічно заявив, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко, це кинуло тінь на його заміжню партнерку й спровокувало купу пліток.

"Я милого переконувала, щоби він не бив пику Володі Остапчуку і всім, хто там намагався щось сказати. І хвалити Бога, що він мене послухав, бо тоді би ми ввійшли в цю воду, і в ній би скупалися. В будь-якому випадку, знаючи наш шоубізнес, чистими звідти ми би не вийшли ніколи", - поділилася зірка.

Коли Остапчук оголосив про розставання з дружиною, Гвоздьову записали в розлучниці

"Я вважаю, що Вова не зовсім красиво повівся в цій ситуації...", - додала вона.

Зі слів Ілони, вона просила телеведучого спростувати те, що вона буцімто причетна до його розлучення. Але він цього робити не став, а просто порадив їй не зважати на поголос.

Остапчука Гвоздьова порівняла з "глянцевим журналом".

Хогеографка вважає, що Володимир мав захистити її репутацію

"...Красива обкладинка, дуже красива титульна сторінка і просто потім купа інформації всередині, котра особливо ні про що не каже та не виділяється", - зазначила вона.

Тим не менш, Ілона підкреслила, що поважає Володимира за його працю та професіоналізм.

До слова, декілька місяців тому чинна дружина Остапчука, Христина дала зрозуміти, що телеведучий лишився не дуже задоволений своєю співпрацею з Гвоздьовою на проєкті. Мовляв, хореографка приділяла йому замало уваги під час репетицій.

Нагадаємо, ексдружина Володимира, Олена Войченко розказувала, що він просив її не афішувати їхній розрив до кінця "Танців з зірками" та обманював глядачів.

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