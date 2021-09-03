"11-та осінь разом": Alyosha і Тополя зачарували романтичними ФОТО

Зіркове багатодітне подружжя, Alyosha і Тарас Тополя поділилися в мережі романтичними кадрами.

"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!", - написав фронтмен "Антитіл" у Instagram.

Олена і Тарас зустріли разом уже 11-ту осінь

"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - зізналася його дружина.

Подружжя попозувало для романтичної мініфотосесії

Нагадаємо, Олена з Тарасом побралися в 2013-му, незабаром після народження свого первістка. Власне, і зробили вони це заради нього.

Як відомо, зараз подружжя виховує вже трьох діток: Марка, Романа та Марію.

Фото з Instagram Alyosha і Тараса Тополі

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