"11-та осінь разом": Alyosha і Тополя зачарували романтичними ФОТО
3 вересня 2021, 16:30
Зіркове багатодітне подружжя, Alyosha і Тарас Тополя поділилися в мережі романтичними кадрами.
"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!", - написав фронтмен "Антитіл" у Instagram.
"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - зізналася його дружина.
Нагадаємо, Олена з Тарасом побралися в 2013-му, незабаром після народження свого первістка. Власне, і зробили вони це заради нього.
Як відомо, зараз подружжя виховує вже трьох діток: Марка, Романа та Марію.
Фото з Instagram Alyosha і Тараса Тополі
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