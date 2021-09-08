Сам готує, сам прибирає: Камінська розказала про побут із бойфрендом
Співачка Слава Камінська не приховує, що не любить хатню роботу і дуже рідко готує, навіть для свого чоловіка.
А ще артистка ходить вдома у старих штанах з покемонами і кладе корицю в борщ.
Про це Слава розказала у програмі "Зірковий шлях".
"…У мене є одні штани, які вже настільки потерлись, але я їх настільки люблю, що просто не можу викинути. У мене аж душа болить. Мама каже: "Та на ганчірки". А я не можу, як це мої штани з покемонами будуть на ганчірки. Вдома хочеться походити, не напружуючись, з безладом на голові. У масці для обличчя", - зізналася Камінська.
Що ж до побуту, то з ним у Слави все просто – за чистотою і порядком стежить хатня робітниця.
"Я по дому не роблю нічого. Не отримую я від цього задоволення. У дитинстві мама змушувала мене прибирати в шафці, змушувала пилососити. Знаєте, не можна дітей змушувати щось робити. Тому що виросте потім таке - ні пилососити, ні прибирати. Ну єдине - готувати. Раніше колись прибирала, готувала", - розповіла співачка.
Але зараз і готувати Камінська не має часу. Хіба що іноді готує борщ.
"Готую дуже рідко… Але іноді на мене находить, що хочеться себе нагодувати і гостей здивувати. Борщ мене навчили готувати бабуся, мама. Я підглядала, як вони готували. В інститутські роки в борщ йшло все, що було в холодильнику. Я завжди додавала спеції всі, що вдома є. І трохи кориці. Ось вона таку пікантність додає. І мені всі кажуть: "Як кориця у борщі?". А ось так, смачно", - запевнила Слава.
На запитання, чи готує вона для свого бойфренда, якого досі тримає в секреті, зірка сказала:
"Він відмінно готує сам. Сам готує, сам миє посуд і сам прибирає після себе. І за мною ще прибирає, миє посуд".
Нагадаємо, нещодавно Камінська в купальнику позувала своєму ексчоловіку.
powered by lun.ua