Сам готує, сам прибирає: Камінська розказала про побут із бойфрендом

Співачка Слава Камінська не приховує, що не любить хатню роботу і дуже рідко готує, навіть для свого чоловіка.

А ще артистка ходить вдома у старих штанах з покемонами і кладе корицю в борщ.

Про це Слава розказала у програмі "Зірковий шлях".

"…У мене є одні штани, які вже настільки потерлись, але я їх настільки люблю, що просто не можу викинути. У мене аж душа болить. Мама каже: "Та на ганчірки". А я не можу, як це мої штани з покемонами будуть на ганчірки. Вдома хочеться походити, не напружуючись, з безладом на голові. У масці для обличчя", - зізналася Камінська.

Реклама:

На сцені Слава в образі, а вдома - в треніках та з безладом на голові фото з instagram

Що ж до побуту, то з ним у Слави все просто – за чистотою і порядком стежить хатня робітниця.

"Я по дому не роблю нічого. Не отримую я від цього задоволення. У дитинстві мама змушувала мене прибирати в шафці, змушувала пилососити. Знаєте, не можна дітей змушувати щось робити. Тому що виросте потім таке - ні пилососити, ні прибирати. Ну єдине - готувати. Раніше колись прибирала, готувала", - розповіла співачка.

Нащо такій жінці щось по дому робити? фото @borodatze

Але зараз і готувати Камінська не має часу. Хіба що іноді готує борщ.

"Готую дуже рідко… Але іноді на мене находить, що хочеться себе нагодувати і гостей здивувати. Борщ мене навчили готувати бабуся, мама. Я підглядала, як вони готували. В інститутські роки в борщ йшло все, що було в холодильнику. Я завжди додавала спеції всі, що вдома є. І трохи кориці. Ось вона таку пікантність додає. І мені всі кажуть: "Як кориця у борщі?". А ось так, смачно", - запевнила Слава.

На запитання, чи готує вона для свого бойфренда, якого досі тримає в секреті, зірка сказала:

"Він відмінно готує сам. Сам готує, сам миє посуд і сам прибирає після себе. І за мною ще прибирає, миє посуд".

Нагадаємо, нещодавно Камінська в купальнику позувала своєму ексчоловіку.