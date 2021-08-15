Камінська в купальнику, мокра та у піні попозувала своєму колишньому. ФОТО

Співачка Слава Камінська вже повернулася з канікул, які провела в Одесі з дітьми та їхнім татом, Едгаром Камінським. Але неопубліковані фотографії в неї ще лишилися.

Нову порцію світлин, де вона позує ексчоловікові в купальнику, зірка виклала в Instagram.

Слава зізналася, що вперше почала сприймати Одесу як курортне місто, і відпочинок їй дуже сподобався фото едгара камінського з instagram слави камінської

На колишньому чоловікові співачки лежала функція фотографа

Як на вашу думку, Едгар упорався?

Як відомо, шлюб Камінських тривав п'ять років. Охолонувши після емоційного розставання, пара змогла зберегти добрі стосунки та лишитися сім'єю. Позбуватися прізвища ексчоловіка Слава не планує, адже воно їй подобається. Але не виключає, що приєднає до нього прізвище наступного чоловіка, якщо буде красиве.

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