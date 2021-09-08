Мейхер у нюдовому боді млосно попозувала у траві

Екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер побалувала себе та шанувальників новими фото. Їх співачка зробила на природі, у районі Куяльника.

У нюдовому боді артистка млосно прилягла у траві, виставивши своє знамените тату на соковитому стегні.

Поки що Надя показала в Instagram лише два фото – кольорове і чорно-біле. А ще - відео бекстейджу зйомки.

Декому з фоловерів Наді це фото здалося схожим на кадри з місця злочину фото @yuliya_lysenko

А інші розхвалили співачку і назвали розкішною

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

До речі, нещодавно Мейхер засвітила на камеру вражаючий прес.