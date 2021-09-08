Мейхер у нюдовому боді млосно попозувала у траві
Середа, 8 вересня 2021, 15:56
Екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер побалувала себе та шанувальників новими фото. Їх співачка зробила на природі, у районі Куяльника.
У нюдовому боді артистка млосно прилягла у траві, виставивши своє знамените тату на соковитому стегні.
Поки що Надя показала в Instagram лише два фото – кольорове і чорно-біле. А ще - відео бекстейджу зйомки.
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До речі, нещодавно Мейхер засвітила на камеру вражаючий прес.
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