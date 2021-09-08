Мейхер у нюдовому боді млосно попозувала у траві

8 вересня 2021, 15:56

Екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер побалувала себе та шанувальників новими фото. Їх співачка зробила на природі, у районі Куяльника.

У нюдовому боді артистка млосно прилягла у траві, виставивши своє знамените тату на соковитому стегні.

Поки що Надя показала в Instagram лише два фото – кольорове і чорно-біле. А ще - відео бекстейджу зйомки.

 
Декому з фоловерів Наді це фото здалося схожим на кадри з місця злочину
фото @yuliya_lysenko
 
А інші розхвалили співачку і назвали розкішною
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Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

До речі, нещодавно Мейхер засвітила на камеру вражаючий прес.


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