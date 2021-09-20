63-річна Шерон Стоун у купальнику млосно полежала на кам'яній брилі

Понеділок, 20 вересня 2021, 10:11

Американська акторка Шерон Стоун, яка не приховує, що її фото для глянцевих видань ретельно обробляються, у Instagram показує шанувальникам себе такою як є.

63-річна кінодіва поділилася світлинами з відпочинку, де релаксує в купальнику.

 
Шерон насолоджується бабиним літом
фото з instagram стоун 

"Турбота про себе важлива... Тіло, розум та дух", - написала вона.

 

Нагадаємо, 13-го вересня Шерон сяяла на парадному хіднику Met Gala в сукні від Thom Browne.

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