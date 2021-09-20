Солістка Kazka розказала, скільки кіло втратила на "Танцях з зірками"

29-річна співачка Саша Заріцька, яка відтанцювала вже три ефіри "Танців з зірками", розказала, що тренування позначилися на її фігурі та вазі.

Солістка гурту Kazka схудла, про що оголосила в ефірі шоу.

"Я стала легшою на чотири кілограми за цей тиждень", - поділилася Заріцька.

За один тиждень активних танців Саша скинула аж 4 кіло

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У третьому випуску програми Саша з партнером танцювали фокстрот, і судді високо оцінили їхній виступ – на 31 бал.

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"Сашенько, ти така молодець. Ти живий доказ усім дівчаткам, що з такими формами можна бути дуже легкою в танці. Ти просто літала на паркеті. Це було дуже круто", - прокоментувала танець співачка Оля Полякова.

Олександра і Юрій виглядають дуже органічно разом фото з Instagram

Нагадаємо, раніше Заріцька зізналася, що готова до хейту та прийшла на проєкт показати пухкеньким дівчаткам, що нема ніяких кордонів.