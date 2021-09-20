Солістка Kazka розказала, скільки кіло втратила на "Танцях з зірками"
20 вересня 2021, 11:15
29-річна співачка Саша Заріцька, яка відтанцювала вже три ефіри "Танців з зірками", розказала, що тренування позначилися на її фігурі та вазі.
Солістка гурту Kazka схудла, про що оголосила в ефірі шоу.
"Я стала легшою на чотири кілограми за цей тиждень", - поділилася Заріцька.
У третьому випуску програми Саша з партнером танцювали фокстрот, і судді високо оцінили їхній виступ – на 31 бал.
ДИВІТЬСЯ ТАНЕЦЬ:
"Сашенько, ти така молодець. Ти живий доказ усім дівчаткам, що з такими формами можна бути дуже легкою в танці. Ти просто літала на паркеті. Це було дуже круто", - прокоментувала танець співачка Оля Полякова.
Нагадаємо, раніше Заріцька зізналася, що готова до хейту та прийшла на проєкт показати пухкеньким дівчаткам, що нема ніяких кордонів.
Приєднуйтесь до дискусії