Готова до хейту солістка Kazka вразила пристрасним танго на "Танцях з зріками"

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька станцювала свій перший танець у новому сезоні телешоу в парі з п’ятиразовим чемпіоном, півфіналістом чемпіонату світу Юрієм Мєшковим.

Пристрасне танго у виконанні Саші та Юри не залишило байдужим глядачів і суддів "Танців з зірками".

"Я на цьому проєкті для того, щоб надихнути таких нестандартних людей, як я, досягати своїх цілей і мрій", - наголосила 29-річна Заріцька.

Олександрі та Юрію дали 16 балів

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"Я минула дуже велику хвилю хейту через мою нестандартність. Кожного дня мені десь 10 тисяч людей казали, що я не повинна співати, бо я негарна, повна… Мені знадобилося декілька років для того, щоб припинити в це вірити. Я зрозуміла, що не можна відкладати свої бажання, ти просто маєш робити те, що хочеш", - зауважила артистка.

"Я розумію що мене будуть хейтити. Але маленькі дівчатка, такі пухкенькі, як я, які хочуть танцювати, побачать мене та зрозуміють, що немає ніяких кордонів. Кожна людина має право робити все, що хоче", - підкреслила Саша.

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