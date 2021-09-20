Жінка Цимбалюка у сексі-бікіні попозувала на іспанському узбережжі, а він пожалівся на жирок

20 вересня 2021, 13:30

Актор Тарас Цимбалюк зі своєю дружиною Тіною гайнув відпочивати на іспанському острові Тенеріфе.

Там парочка насолоджується Атлантичним океаном і одне одним. А ще – ділиться фотографіями і враженнями в Instagram.

І якщо Тіна просто хизується апетитним тілом в рожевому бікіні, то її зірковий чоловік бідкається на те, що втрачає форму.

 
Тіна, як відомо, має власний бренд купальників, в яких частенько позує "ВІА Гра" Ксенія Попова 
фото з instagram

Як повідомив Тарас у пості, через щільний графік він уже три місяці не має можливості займатися спортом. Тому обростає жирком.

 
Цимбалюк пожалівся на нестачу спорту
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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, на початку літа Тарас хвалився, що скинув 7 кіло після 1,5-місячного експерименту.


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