"Скинув 7 кіло": Тарас Цимбалюк засвітив голий торс після 1,5-місячного експерименту. ВІДЕО

Актор Тарас Цимбалюк розповів про експеримент, який він провів над своїм раціоном та програмою тренувань. Яких результатів зірці "Спіймати Кайдаша" вдалося досягти за півтора місяця, він продемонстрував у Instagram.

"...В першу чергу я кожне тренування починав з вправ на прес (різновиди вправ міняв). Не більше 3-4 тренувань в тиждень. Далі вага, з якою я працював, була середня (робочий жим -70 кг, наприклад), і цього виявляється достатньо, коли якісно виконуєш вправу", - поділився Тарас.

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"Раціон. Прибрав зайві вуглеводи і цукор. Хоча в поїздках робив собі чітміли, але в першій половині дня. Після тренування - протеїновий коктейль. Перед - креатин (азотовмісна карбонова кислота, спортивна добавка - ред.)", - розказав 31-річний актор.

Результатами свого експерименту Тарас цілком задоволений і зупинятися не збирається.

"І ось що я маю : скинув 7 кг, об’єми залишились. Помітно підсушив я в області пресу", - похвалився він.

Своїм ідеальним торсом Цимбалюк нещодавно світив на відпочинку в Чорногорії

Нагадаємо, кілька місяців тому Цимбалюк отримав перелам під час зйомок.

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