Тарас Цимбалюк одружився після 3 років стосунків
7 липня 2021, 11:37
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк офіційно став одруженим чоловіком. Весілля відбулося 3-го липня, якраз на третю річницю їхніх стосунків із Тіною Антоненко.
Новоспечена дружина, котра тепер змінила прізвище на Цимбалюк, поділилася радісною новиною у Instagram.
"Вийшла заміж за найкращого хлопця у світі", - повідомила вона.
Зі слів Тіни, весілля вони відгуляли в колі найрідніших та найближчих, подалі від світського Києва.
"Мій коханий, щаслива бути твоєю дружиною. Великого плавання нашому кораблю під назвою "сім'я", - написала молодиця.
Нагадаємо, Тарас із Тіною заручилися в вересні під час прямого ефіру "Танців з зірками".
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