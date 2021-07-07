Тарас Цимбалюк одружився після 3 років стосунків

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк офіційно став одруженим чоловіком. Весілля відбулося 3-го липня, якраз на третю річницю їхніх стосунків із Тіною Антоненко.

Новоспечена дружина, котра тепер змінила прізвище на Цимбалюк, поділилася радісною новиною у Instagram.

фото з instagram тіни цимбалюк

"Вийшла заміж за найкращого хлопця у світі", - повідомила вона.

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Зі слів Тіни, весілля вони відгуляли в колі найрідніших та найближчих, подалі від світського Києва.

"Мій коханий, щаслива бути твоєю дружиною. Великого плавання нашому кораблю під назвою "сім'я", - написала молодиця.

фото з instagram тараса цимбалюка

Нагадаємо, Тарас із Тіною заручилися в вересні під час прямого ефіру "Танців з зірками".

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