Прозора сукня і пальтечко на голе тіло: Кідман в ефектних луках з'явилася в глянці

Австралійська акторка Ніколь Кідман стала героїнею жовтневого номеру американського Harper's Bazaar. Для фотосесії вона приміряла вишукані вбрання від Dior, Valentino, Max Mara, Balenciaga, Prada, Burberry та D&G.

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У інтерв'ю 54-річна зірка говорила про серіал "Дев'ять ідеальних незнакомців", де грає ексцентричну та загадкову власницю веллнес-закладу Машу, про своє дитинство та про сімейне життя з кантрівиконавцем Кітом Урбаном.

Ніколь у сукні від Valentino Collier Schorr з сайту harper's bazaar фото

"Ми завжди працюємо над якимись проблемами, але це базується на любові, тож є дуже багато віддачі та прийняття. Мені хочеться, щоби в нього було якомога краще життя, і він відповідає тим самим", - поділилася Ніколь.

Светр Max Mara

Як відомо, з Урбаном Кідман виховує двох доньок: Сандей Роуз та Фейс Маргарет, народжену сурогатною матір'ю.

Нагадаємо, від попереднього шлюбу, з Томом Крузом у актриси є двоє вже дорослих прийомних дітей. Стосунки з ними в Ніколь непрості, адже Коннор та Ізабелла, як і їхній батько, сповідують саєнтологію, котра не заохочує спілкування своїх вірян із тими, хто не належить до церкви.

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