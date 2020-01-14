52-річна Кідман продемонструвала струнку дівочу фігурку в купальнику. ФОТО

Австралійська акторка Ніколь Кідман потрапила під об'єктиви папарацці під час відпочинку на пляжі. 52-річна кінодіва вразила своєю шикарною фігурою в роздільному купальнику.

Її фото наводить The Daily Mail.

Ніколь Кідман підловили на пляжі

Кінозірці 52 роки

Красуня Ніколь засвітила фігурку в роздільному купальнику

Нагадаємо, сама скромниця Ніколь від своєї фігури не в захваті. Їй не до вподоби животик, а руки та ноги свої вона вважає надто тонкими.

Як відомо, в Кідман та її чоловіка Кіта Урбана є дві доньки, 10-річна Сандей Роуз та 8-річна Фейт Маргарет. Молодшу дівчинку для пари виносила сурогатна мати.

Іще кілька років тому актриса сподівалася, що їй самій іще раз вдасться завагітніти, але зрештою вона змирилася з тим, що її мрія вже не здійсниться.

Фото з сайту The Daily Mail

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