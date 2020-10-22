"Жалкую, що не була обережнішою з сонцем": Кідман розповіла про рак шкіри та страх перед раптовою смертю
Австралійська акторка Ніколь Кідман зізналася, що жалкує, що недостатньо берегла свою шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету. Адже це призвело до раку шкіри.
Про це, а також про своє ставлення до смерті, над яким вона змушена працювати з психотерапевтом, кінозірка поговорила з The Sydney Morning Herald.
Для обкладинки номеру 53-річна Ніколь знялася "по-домашньому", в штанцях та майці.
"Чи жалкую я про те, що занапастила своє волосся постійним випрямлянням? Звісно. У мене був рак шкіри; чи жалкую я про те, що не була обережнішою з сонцем? Так, про все це жалкую. Але чи вдячна я за те, що я досі тут? О, так. І чи хочу я поділитися своїми знаннями, тим, чого я навчилася на моєму шляху? Безперечно", - зазначила Кідман.
Згадуючи про свою співпрацю зі Стенлі Кубриком, актриса зізналася, що його смерть від серцевого нападу в 1999-му році дуже її вразила. Цей страшний сценарій, коли близькі люди йдуть із життя раптово, її переслідує. Зокрема так само зненацька Ніколь у 2014-му втратила свого тата.
"Смерті були послані мені як щось дуже несподіване. Я не доглядала ні за ким, хто би помирав повільно, в мене просто відбирали людей... Просто в одну мить людина тут, а потім її вже нема", - поділилася акторка.
"У мене це повторювалося, мені майже страшно про це говорити, бо я дуже боюся, що це станеться знову. В мене досі дуже сильний страх перед цим. Величезний страх. Ми всі чогось боїмося, чи не так?.. Що лишається... Я пропрацьовую це з психотерапевтом і намагаюся з цим упоратися, але через це я відчуваю невпевненість у світі, в якому живу... Завтра будь-що можуть відібрати. Ось від чого я відштовхуюся", - зізналася Ніколь.
Нагадаємо, з чоловіком Кітом Урбаном актриса ростить двох доньок. Також у неї є вже дорослі син і донька, всиновлені в попередньому шлюбі, з Томом Крузом. Вони, як і батько, належать до саєнтологічної церкви, яка не схвалює родичання з "чужинцями".
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