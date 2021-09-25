Alyosha у боді та на підборах засвітила спокусливі стегна

35-річна Олена Тополя, більше відома як співачка Alyosha, продемонструвала на власному прикладі, що навіть після трьох пологів можна мати чудову форму.

Багатодітна мама знялася у сексуальному боді, засвітивши стрункі ніжки і спокусливі стегна.

Підписники Олени оцінили її фігуру та засипали компліментами в Instagram.

Як відомо, третю дитину, доньку Марію, Alyosha народила у серпні минулого року

Сексі-мама Alyosha фото з Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"11-та осінь разом": Alyosha і Тополя зачарували романтичними ФОТО

Фітотерапія, пилосос та менше розмов про коронавірус: як Alyosha і Тополя проводять свій карантин