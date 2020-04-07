Подружжя музикантів Alyosha і Тарас Тополя намагаються не розмовляти вдома на тему коронавірусу, аби не сваритися.

Зате вони успішно розділили домашні обов'язки та разом займаються синами - 7-річним Ромою та 4-річним Марком.

Олена (справжнє ім'я співачки- ред.) і Тарас розказали ТаблоID про те, як триває їхня ізоляція.

– Карантин передбачає постійне перебування разом. Чи сварились ви вже за період ізоляції?

– Звісно, бувають непорозуміння, часто через карантин: у нас з Тарасом дещо розбігаються і розуміння, і сприйняття ситуації. Тому ми стараємось не обговорювати у родині цю тему.

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– Ви разом займаєтеся побутовими справами? Як поділили обов’язки?

– Думаю, побутові справи стали основним заняттям для кожного українця. Кожен день щось прибираю. Напевно, в домі вже не залишилося закуточка, до якого не дісталася (посміхається). І період наведення порядку у квартирі — гарний привід змінити вид діяльності. А це, як відомо, найкращий відпочинок. Плюс під час хатніх справ є чудова можливість навести порядок і у своїй голові: багато про що подумати, розмисли, зробити певні висновки…

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А Тарас відповідає у нас за походи в магазин — він звільнив мене від цих обов'язків.

– Що вже встигли зробити з того, до чого ніколи не доходили руки?

– Раніше руки рідко доходили до самого верху квартири, а зараз прибрала всі верхні полиці у шафах, вимила люстри та лампи. А коли втомлююся від фізичної праці, займаюсь читанням. Зараз з’явилася можливість почитати про лікуючі властивості трав, приділити увагу науковим статтям. Я ж з дитинства цікавлюсь фітотерапією.

– Які лайфхаки вже винайшли для себе?

– Раніше м'які іграшки дітей ми здавали у хімчистку. Наразі, коли ця послуга недоступна — ми самостійно їх пилососимо та обробляємо спеціальним розчином, щоб в них не заводились пилові кліщі.

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– Хто більше часу проводить з дітьми та допомагає їм у навчанні?

– Оскільки і мій тур "2020", і тур Тараса "HELLO" ми були вимушені перервати, то зараз знаходимось постійно вдома удвох і порівну приділяємо увагу синам. У Романа триває шкільне навчання в онлайн режимі: вчителі присилають завдання, а він з нашою допомогою їх виконує і ми надсилаємо їх на перевірку.

Вимушена зізнатися — це складно. У школі все упорядковано, по різним предметам різні вчителі, а зараз все на плечах батьків. Ще ж не забувайте про побутові справи, та й в домашній обстановці Рома зовсім не налаштований на навчання. А з Марком взагалі не знаємо що робити (посміхається). Він дуже енергійний. Раніше міг виплеснути свою енергію на заняттях з кудо, а куда її дівати зараз? Вже не дочекаємось, щоб відкрилась його спортивна секція.

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– Чи знайшлися якісь неочікувані хобі або повернулися старі?

– У Романа шкільна програма складається не лише з гуманітарних та точних дисциплін, а й з творчих уроків, наприклад, малювання. А це моє хобі, на яке ніколи не вистачало часу. Тому коли виконуємо завдання з цього предмету, мене саму від фарб не відірвати. З мене вже сміється Тарас, бо Рома виконав завдання і пішов спати, а я можу просидіти до ранку.

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– Хто з вас готує?

– Зараз частіше готує моя мама. А взагалі я люблю поратись на кухні, коли з’являється можливість. Люблю запікати щось смачненьке у духовці. От на днях ми з дітьми готували вергуни з цукровою пудрою. Проста страва, але смакувала усій нашій родині.

– Як часто перевіряєте новинну стрічку?



– Найчастіше перевіряю Instagram, бо не хочу зайвий раз нагадувати собі про коронавірус. Дуже хочеться відволіктись та насолодитись красивими фото щасливих людей.

– Панікуєте?

– У нашій родині більш за все ситуацією з карантином переймається Тарас. Проте хочу закликати кожного українця: якщо у вас є симптоми, які притаманні грипу, не займайтесь самолікуванням. Звертайтеся до спеціалістів вчасно! Це може зберегти і ваше, і здоров'я рідних та оточуючих.

– Чим будете займатися (заробляти), якщо криза та карантин затягнуться надовго?

– Музикантам та артистам про це важко говорити. Можливо, я б викладала уроки вокалу онлайн, але чи це першочергова потреба під час карантину? Інтернет-магазину в мене теж немає. Як і думок стосовно заробітку на життя, якщо криза затягнеться.

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– В яку країну мрієте полетіти, коли все закінчиться?

– Наразі нічого не плануємо. Насолоджуємося часом, проведеним із дітьми. Вони від того щасливі, а це головне для нас з Тарасом. Планували вирватись на сімейну рибалку на озеро у Хмельницькій області. Якщо цей план реалізуємо, це буде найкращим відпочинком для родини.

– Що найголовніше зрозуміли під час карантину?



– Ще раз впевнилась, що людей можна легко та швидко налякати. Тоді як потрібно боятися не самого віруса, а що люди втратять розуміння, що є першочерговим захистом від нього, як дбати про імунітет, здоров'я та життя.

Фото прес-служби та з Instagram

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