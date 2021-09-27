Каменських у купальнику випнула дупцю перед Потапом. ФОТО

27 вересня 2021, 11:37

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських замилували мережу своїм пікантним фото.

На ньому NK у білому бікіні випнула попу перед коханим.

"Ранкові вітання", - підписала співачка світлину в Instagram.

 
Цікаво, чи це фото Каменських теж підфотошопила?

А ще раніше Настя показала, як вони з Потапом цілувалися в ліжку після гастролей.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Потап розказував, які стосунки у Насті та його колишньої дружини, Ірини Горової.


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