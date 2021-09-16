"Різні жінки і різні погляди на світ": Потап розповів, які стосунки в Каменських та Горової

Репер Олексій Потапенко не хотів би, щоби його дружини, колишня та чинна дружили між собою. Його цілком влаштовують стсунки, які є зараз між Іриною Горовою та Настею Каменських.

Які вони, артист розповів "КП в Украине".

"Мене влаштовує їхнє спілкування між собою. Мені здається, якщо перша дружина дружитиме з моєю нинішньою дружиною, це не дуже правильно. Повинні бути точно не "воєнні дії", але не дружба", - поділився Потап.

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"Це два різних періоди життя, дві різні системи стосунків, різні жінки та різні погляди на світ. Зараз їхні взаємини я би назвав дипломатичним паритетом", - заявив він.

Ірина і Настя - не подружки фото з instagram горової

Що стосується спільного сина Потапа та Горової, Андрія, то артист запевнив, що бере активну участь у житті хлопця - і навіть присутній у батьківських чатах.

"У попередній школі, де навчався Андрій до 6-го класу, я знав директора, завучів, був знайомий із батьками. Зараз він навчається вже в іншій школі. Я був присутній на першому дзвонику та познайомився з учителями. Якщо будуть викликати, звісно, я приїздитиму в школу", - запевнив він.

"Мені цікаво брати участь у батьківських чатах. Я ж пишу пісні для людей, тому мені потрібно знати, чим живуть діти та їхні батьки", - пояснив репер.

Нагадаємо, Потапа та Горову свого часу дуже критикували в мережі через виховання Андрія. Інтернет-користувачів обурило фото хлопчика, якому на той момент було 10, в оточенні сексі-кралечок та з написом "В смысле нет винишка?" на футболці.

Як відомо, 34-річна Настя не приховує, що вже хоче подарувати коханому дитину, і їй байдуже, хлопчик то буде або дівчинка.

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